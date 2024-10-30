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Канчельскис считает, что "Ростов" никогда не сможет занять первое место в РПЛ

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По мнению экс-игрока "Манчестер Юнайтед" Андрея Канчельскиса, "Ростов" никогда не выиграет золотые медали РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Ростов" всё равно никогда не займёт первое место в РПЛ и не будет бороться за медали. Не нужно всё валить на главного тренера. Зачем нагонять жуть? Теперь Карпин виноват? В "Ростове" должны понимать, что у них очень мало шансов, чтобы быть в призёрах, - передает слова бывшего футболиста национальной сборной России "Чемпионат".

"Ростов" в 13-м туре РПЛ на своем поле уступил "Ахмату" со счетом 2:3. Коллектив Валерия Карпина имеет в своей копилке 13 очков и идет на девятой строчке в турнирной таблице. В следующем туре "Ростов" на выезде встретится со столичным "Динамо", игра пройдет 1 ноября и начнется в 19:00 мск.

В Кубке России донская команда финишировала на второй строчке в своей группе и вышла в плей-офф турнира, где сыграет против "Спартака" в двухматчевом противостоянии. Матчи пройдут в следующем месяце.

Андрей Канчельскис Ростов
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