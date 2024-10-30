"Думаю, для всех очевидно, что Кордоба — лучший нападающий РПЛ. Это игрок высокого уровня, он делает разницу на поле. "Краснодару" повезло, что в их команде есть такой футболист. Его будущее? Я на этот счет ничего не знаю, но мне кажется, что колумбиец все-таки останется в "Краснодаре", - цитирует Бушманова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 7 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего колумбийца в 14 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
После 13-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33-мя набранными очками в своем активе. В 14-м туре чемпионата России южане примут на своем поле "Оренбург", который располагается на последней строчке.
Бушманов: Кордоба — лучший нападающий РПЛ, "Краснодару" повезло, что у них есть такой игрок
Экс-игрок "Спартака" Евгений Бушманов высказался о форварде "Краснодара" Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"