"Серия "Краснодара" без поражений — хороший знак для команды. Где-то такие моменты вселяют уверенность в игроков. Но чем дольше она будет длиться, тем сложнее будет справляться с давлением. Думаю, "Краснодар" не сможет закончить РПЛ без единого поражения", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
После 13-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33-мя набранными очками в своем активе и опережают петербургский "Зенит" на три очка. Южане остаются единственной командой в российском чемпионате, которая ни разу не проигрывала.
В 14-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с "Оренбургом". На данный момент команда Владимира Слишковича располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 8 набранных очков.
Мостовой: "Краснодар" не сможет закончить сезон без единого поражения
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о беспроигрышной серии "Краснодара" в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"