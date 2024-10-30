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Мостовой: "Краснодар" не сможет закончить сезон без единого поражения

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о беспроигрышной серии "Краснодара" в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Серия "Краснодара" без поражений — хороший знак для команды. Где-то такие моменты вселяют уверенность в игроков. Но чем дольше она будет длиться, тем сложнее будет справляться с давлением. Думаю, "Краснодар" не сможет закончить РПЛ без единого поражения", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

После 13-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33-мя набранными очками в своем активе и опережают петербургский "Зенит" на три очка. Южане остаются единственной командой в российском чемпионате, которая ни разу не проигрывала.

В 14-м туре чемпионата России команда Мурада Мусаева сыграет на своем поле с "Оренбургом". На данный момент команда Владимира Слишковича располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 8 набранных очков.

Краснодар Александр Мостовой
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