- Я видел его работу в "Спартаке" после Абаскаля. На мой взгляд, со Слишковичем "Спартак" преобразился. Мне бы хотелось, чтобы у него все получилось, - цитирует Андреева "Чемпионат".
Напомним, боснийский специалист возглавил "Оренбург" в первой половине октября. Под его руководством клуб в РПЛ провел две игры, но не одержал ни одной победы (ничья и поражение).
В активе "Оренбурга" восемь очков, клуб идет на последнем месте РПЛ. В следующем туре команда Слишковича встретится в гостях с "Краснодаром", матч пройдет 3 ноября.
Экс-спортивный директор "Оренбурга" Андреев: хочу, чтобы у Слишковича все получилось
Дмитрий Андреев, ранее занимавший должность спортивного директора "Оренбурга", высказался о выступлении команды под руководством Владимира Слишковича.
Фото: Официальный сайт РПЛ