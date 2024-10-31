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Экс-спортивный директор "Оренбурга" Андреев: хочу, чтобы у Слишковича все получилось

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Дмитрий Андреев, ранее занимавший должность спортивного директора "Оренбурга", высказался о выступлении команды под руководством Владимира Слишковича.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Я видел его работу в "Спартаке" после Абаскаля. На мой взгляд, со Слишковичем "Спартак" преобразился. Мне бы хотелось, чтобы у него все получилось, - цитирует Андреева "Чемпионат".

Напомним, боснийский специалист возглавил "Оренбург" в первой половине октября. Под его руководством клуб в РПЛ провел две игры, но не одержал ни одной победы (ничья и поражение).

В активе "Оренбурга" восемь очков, клуб идет на последнем месте РПЛ. В следующем туре команда Слишковича встретится в гостях с "Краснодаром", матч пройдет 3 ноября.

Дмитрий Андреев Владимир Слишкович Оренбург
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