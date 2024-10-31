"Соболев не так много играет за "Зенит", только выходит на замену. Конкуренция в команде высокая. Пока Александру не удается раскрыться в полной мере. Соболев заряжен, но ощутимую пользу пока не приносит. Желание играть за "Зенит" у него есть. Петербуржцы хотели подписать Кордобу, но не удалось. Считаю, Джон сильнее Соболева", - сказал Горшков.
Александр Соболев перешел в "Зенит" летом 2024 года, с ним подписали контракт на три года. В рамках Российской Премьер-Лиги Соболев принял участие в семи матчах, в основном выходя на замену. Результативными действиями 27-летний форвард пока не смог отличиться. Также на счету Александра три игры в Кубке России, один забитый мяч и одна голевая передача.
Колумбийский нападающий "Краснодара" Джон Кордоба забил семь голов и сделал четыре ассиста в девяти встречах РПЛ. В Кубке России колумбийца задействовали четыре раза, но голами и голевыми пасами форвард не отличился.
Источник: "РБ Спорт"
Горшков: Соболев заряжен, но ощутимую пользу пока не приносит. Кордоба сильнее
Экс-футболист "Зенита" Александр Горшков оценил игру нападающего петербуржцев Александра Соболева, сравнив его с другим нападающим Джоном Кордобой.
Фото: ФК "Зенит"