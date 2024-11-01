"Готов ли Дзюба провести на поле 90 минут? Наверное, нет. Но он хорошо тренируется. Он провел курс реабилитации, а это - тоже тренировка. Иногда даже выше, чем тренировка в группе в плане нагрузки. Слава богу, что у него все идет хорошо. Надеемся, в скором времени он будет готов играть 90 минут", - сказал Тедеев.
Артем Дзюба присоединился к "Акрону" в это летнее трансферное окно, с ним подписали контракт до конца текущего сезона. В шести матчах 36-летний форвард забил один гол и сделал три голевые передачи. В прошлом сезоне Дзюба выступал за московский "Локомотив", за который отличился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами. До возвращения в Российскую Премьер-Лигу Артем выступал в чемпионате Турции за клуб "Адана Сивасспор".
В 14-м туре тольяттинцы примут на своем поле самарские "Крылья Советов", встреча состоится в это воскресенье, 3 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначили Михаила Черемных, на VAR будут работать Сергей Цыганок и Сергей Карасёв. После 13 сыгранных туров "Акрон" занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков.
Источник: "Матч ТВ"
Тренер "Акрона" Тедеев: готов ли Дзюба провести на поле 90 минут? Наверное, нет
Главный тренер тольяттинского "Акрона" Заур Тедеев оценил физическую форму 36-летнего нападающего Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"