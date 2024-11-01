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Семшов: надеюсь, "Динамо" докажет свою бесшабашность в матче с "Ростовом"

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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ между московского "Динамо" и "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" показывает бесшабашный футбол. Пока забивают на гол больше, чем пропускают. "Динамо" - фаворит, потому что играют дома. Надеюсь, динамовцы докажут свою бесшабашность и в матче с "Ростовом". Но всё может быть, потому что "Ростов" уже обыгрывал "Динамо" в Москве", - сказал Семшов.

В эту пятницу, 1 ноября, московское "Динамо" примет на своем поле "Ростов", стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым, на VAR будут работать Артем Любимов и Василий Казарцев. В турнирной таблице бело-голубые идут на четвертом месте, набрав 26 очков, "Ростов" находится на девятом месте с 13-ю набранными баллами.

Напомним, в прошлом сезоне ростовчане обыграли динамовцев в гостях со счетом 4:1, дома желто-синие потерпели поражение 1:2.

Источник: "Чемпионат"

Динамо Ростов Игорь Семшов
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