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Боярский: Кордоба не нужен "Зениту", у команды достаточно хорошая скамейка

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Певец Михаил Боярский прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к форварду "Краснодара" Джону Кордобе.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Нужно ли переманивать Джона Кордобу в "Зенит"? Нет. Я думаю, что у "Зенита" достаточно хорошая скамейка. Этого достаточно, чтобы иметь шансы на чемпионство в этом сезоне", - цитирует Боярского "СЭ".

Колумбийский нападающий Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с лета 2021-го года. "Быки" заплатили за его трансфер немецкой "Герте" 20 миллионов евро. Всего на счету футболиста 52 гола и 24 передачи в 98-ми матчах за "Краснодар". В текущем сезоне Кордоба оформил 7+4 по системе гол+пас в 9-ти матчах. Больше забил лишь полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков (8 мячей).

Контракт Кордобы с "Краснодаром" истекает летом 2025-го года. В минувшее трансферное окно форварда связывали с возможным переходом в "Зенит" и "Спартак".

Джон Кордоба Краснодар Зенит Российские трансферы
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