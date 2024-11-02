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Широков: Николич выглядит значительно предпочтительнее Станковича

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Экс-игрок "Зенита", ЦСКА и "Спартака" Роман Широков поделился мнением о тренере "армейцев" Марко Николиче и наставнике красно-белых Деяне Станковиче.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Я мало знаю Станковича, он всего месяца четыре работает у нас. Николич больше известен. На данный момент Николич выглядит значительно предпочтительнее. Но играют же не тренеры, а футболисты, - цитирует Широкова Metaratings.

Напомним, Николич и Станкович возглавили свои команды перед началом текущего сезона. ЦСКА с 24 баллами на данный момент идет пятым в турнирной таблице РПЛ, у "Спартака" на два очка меньше и шестое место в таблице.

ЦСКА и "Спартак" проведут встречу 14-го тура РПЛ сегодня, 2 ноября, начало игры запланировано на 20:45 по столичному времени.

Роман Широков Марко Николич Деян Станкович Спартак ЦСКА
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