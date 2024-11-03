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Бонгонда: надеюсь, Промес вернётся в "Спартак"

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Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда выразил надежду, что Квинси Промес в будущем вернётся в московский клуб.
Фото: IMAGO
"Я слежу за Промесом в его новой команде. Знаю, что он уже забил два гола. Квинси — топ-футболист. Надеюсь, он вернётся в "Спартак", — приводит слова Бонгонды Legalbet.

Квинси Промес выступал в составе московского "Спартака" в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг. В июле 2024 года срок действия контракта между нидерландским футболистом и московским футбольным клубом истёк, и стороны не стали его продлевать, так как Промес в настоящее время находится под подпиской о невыезде в ОАЭ. Там полузащитник выступает в составе команды из второго дивизиона чемпионата ОАЭ "Дубай Юнайтед".

Тео Бонгонда Квинси Промес Дубай Юнайтед Спартак
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