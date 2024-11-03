Сообщается, что испанцы рассчитывают арендовать футболиста до конца сезона без пункта о выкупе. Москвичи, наоборот, желают включить этот пункт в арендное соглашение. В то же время для "Лас-Пальмаса" Виллиан Жозе - это не главная трансферная цель на позицию форварда.
Виллиан Жозе выступает в московском "Спартаке" с июня 2024 года, когда его выкупили у испанского "Бетиса" за 2 млн евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 4 млн евро.
В текущем сезоне Виллиан Жозе в общей сложности принял участие в 11 официальных матчах, в которых забил 1 гол.
Источник: Legalbet
Источник: "Лас-Пальмас" хочет арендовать нападающего "Спартака" Виллиана Жозе
По информации СМИ, испанский клуб "Лас-Пальмас" хочет арендовать 32-летнего бразильского нападающего московского "Спартака" Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"