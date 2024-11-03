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Гладилин: вряд ли "Динамо" поборется за чемпионство

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Бывший игрок московского "Спартака" Валерий Гладилин высказался о шансах "Динамо" побороться за золотые медали в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Пока игра "Динамо" неубедительна. Результат мог быть получше. Видимо, идет поиск вариантов. Вряд ли "Динамо" поборется за чемпионство - это меня расстраивает, - цитирует Гладилина Legalbet.

Подопечные Марцела Лички в текущем сезоне провели в РПЛ 14 матчей и имеют в своей копилке 27 баллов, бело-голубые находятся на четвертой строчке в таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет шесть очков, при этом у "быков" игра в запасе (против "Оренбурга").

В следующем туре динамовцы встретятся с "Пари НН", матч пройдет 9 ноября и стартует в 19:30 по столичному времени.

Валерий Гладилин Динамо
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