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Вингер "Спартака" Бонгонда: будем стараться продолжать играть так же

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Вингер московского "Спартака" Тео Бонгонда высказался о победе в дерби над ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 2:0, Бонгонда стал автором одного забитого мяча, который стал для него вторым в текущем розыгрыше РПЛ.

- Мы можем бороться и можем делать это постоянно. Думаю, что забил важный гол, был очень важный матч в целом. Будем стараться продолжать играть так же, - цитирует 28-летнего игрока "Чемпионат".

В текущем сезоне 28-летний Бонгонда провел 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста на партнеров. Также вингер получил одну желтую карточку.

"Спартак" имеет в своем активе 25 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые примут "Акрон".

Тео Бонгонда Спартак ЦСКА
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