Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 2:0, Бонгонда стал автором одного забитого мяча, который стал для него вторым в текущем розыгрыше РПЛ.
- Мы можем бороться и можем делать это постоянно. Думаю, что забил важный гол, был очень важный матч в целом. Будем стараться продолжать играть так же, - цитирует 28-летнего игрока "Чемпионат".
В текущем сезоне 28-летний Бонгонда провел 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста на партнеров. Также вингер получил одну желтую карточку.
"Спартак" имеет в своем активе 25 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые примут "Акрон".
Вингер "Спартака" Бонгонда: будем стараться продолжать играть так же
Фото: ФК "Спартак"