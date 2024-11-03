"Действительно, на сегодняшний день мы с "Локомотивом" не обсуждали новый контракт. Мне говорили, что это есть в планах. Но пока не было никакой конкретики", - цитирует Тикнизяна Metaratings.
В текущем сезоне Наир Тикнизян провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 17 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 6,5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 14-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе.
Тикнизян: на сегодняшний день мы с "Локомотивом" не обсуждали новый контракт
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян заявил, что не обсуждал с клубом продление контракта.
Фото: ФК "Локомотив"