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Комличенко: все игроки "Ростова" находятся не в лучшей форме

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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о текущей форме команды.
Фото: ФК "Ростов"
– Как "Ростову" выйти из кризиса?

- С какой-то одной причиной не могу это связать. Где-то не залетает, глупые голы пропускаем. Все вместе это не дает результат.

– Не кажется ли вам, что оборона "Ростова" играет разрозненно?

– Не то, что разрозненно, просто, все не в лучшей форме. Когда все игроки будут в оптимальном состоянии, придет стабильность.

После 14-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков. В 14-м туре чемпионата России южане сыграли вничью на выезде с московским "Динамо" (1:1). "Ростов" не может одержать победу в Российской Премьер-Лиге на протяжении шести матчей кряду.

Завтра, 5-го ноября, команда Валерия Карпина сыграет на выезде с московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт".

Ростов Николай Комличенко
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