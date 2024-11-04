– Как "Ростову" выйти из кризиса?
- С какой-то одной причиной не могу это связать. Где-то не залетает, глупые голы пропускаем. Все вместе это не дает результат.
– Не кажется ли вам, что оборона "Ростова" играет разрозненно?
– Не то, что разрозненно, просто, все не в лучшей форме. Когда все игроки будут в оптимальном состоянии, придет стабильность.
После 14-ти сыгранных туров "Ростов" располагается на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 14 набранных очков. В 14-м туре чемпионата России южане сыграли вничью на выезде с московским "Динамо" (1:1). "Ростов" не может одержать победу в Российской Премьер-Лиге на протяжении шести матчей кряду.
Завтра, 5-го ноября, команда Валерия Карпина сыграет на выезде с московским "Спартаком" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт".
Комличенко: все игроки "Ростова" находятся не в лучшей форме
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о текущей форме команды.
Фото: ФК "Ростов"