Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

Глушаков: Дзюба пошёл в "Акрон" пошел, чтобы забивать голы. До зимней паузы точно побьёт рекорд Кержакова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков выразил мнение, что нападающий "Акрона" Артём Дзюба до наступления зимней паузы станет рекордсменом по числу голов в истории российского футбола.
Фото: ФК "Акрон"
"Думаю, он туда (в "Акрон") и пошел, чтобы забивать голы. Ему календарь чем хуже, тем лучше, вы знаете. До зимней паузы, мне кажется, он точно побьет рекорд, судя по календарю. Там еще и кубковые игры будут", - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".

3 ноября в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Акроном" и "Крыльями Советов" Артём Дзюба забил второй гол тольяттинцев и помог им одержать победу со счётом 2:0. Для 36-летнего нападающего этот гол стал 231-м в карьере. Таким образом, ему до рекорда Александра Кержакова, который удерживает звание лучшего бомбардира в истории российского футбола, осталось 2 гола.

Денис Глушаков Артем Дзюба Акрон
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится