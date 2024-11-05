"Думаю, он туда (в "Акрон") и пошел, чтобы забивать голы. Ему календарь чем хуже, тем лучше, вы знаете. До зимней паузы, мне кажется, он точно побьет рекорд, судя по календарю. Там еще и кубковые игры будут", - приводит слова Глушакова "Матч ТВ".
3 ноября в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги между "Акроном" и "Крыльями Советов" Артём Дзюба забил второй гол тольяттинцев и помог им одержать победу со счётом 2:0. Для 36-летнего нападающего этот гол стал 231-м в карьере. Таким образом, ему до рекорда Александра Кержакова, который удерживает звание лучшего бомбардира в истории российского футбола, осталось 2 гола.
Глушаков: Дзюба пошёл в "Акрон" пошел, чтобы забивать голы. До зимней паузы точно побьёт рекорд Кержакова
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков выразил мнение, что нападающий "Акрона" Артём Дзюба до наступления зимней паузы станет рекордсменом по числу голов в истории российского футбола.
Фото: ФК "Акрон"