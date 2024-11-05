"Кто для меня главный фаворит сезона? Да мне пофиг. У меня свои задачи, наша команда возле зоны вылета идет. "Зенит" уже и не главный фаворит, как это было несколько лет подряд? Может, другие подтянулись, а может, "Зенит" чуть расслабил булки – они думали, что все легко будет, но на них настраиваются", - приводит слова Комличенко "РБ Спорт".
После 14-ти туров петербургский "Зенит", набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего на данный момент "Краснодара" составляет 3 очка. Отрыв от московского "Локомотива", идущим третьим, составляет 2 очка.
В следующем туре команда Сергея Семака 10 ноября на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Комличенко: "Зенит" чуть расслабил булки – они думали, что все легко будет
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко объяснил, почему петербургский "Зенит" в нынешнем сезоне не считается главным фаворитом РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"