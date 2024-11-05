Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
18:30
РостовНе начат
Динамо
20:45
ЛокомотивНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Слован
20:45
Динамо ЗагребНе начат
ПСВ
20:45
ЖиронаНе начат
Лилль
23:00
ЮвентусНе начат
Реал Мадрид
23:00
МиланНе начат
Ливерпуль
23:00
БайерНе начат
Боруссия Д
23:00
ШтурмНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
Манчестер СитиНе начат
Селтик
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
Болонья
23:00
МонакоНе начат

Комличенко: "Зенит" чуть расслабил булки – они думали, что все легко будет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко объяснил, почему петербургский "Зенит" в нынешнем сезоне не считается главным фаворитом РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Кто для меня главный фаворит сезона? Да мне пофиг. У меня свои задачи, наша команда возле зоны вылета идет. "Зенит" уже и не главный фаворит, как это было несколько лет подряд? Может, другие подтянулись, а может, "Зенит" чуть расслабил булки – они думали, что все легко будет, но на них настраиваются", - приводит слова Комличенко "РБ Спорт".

После 14-ти туров петербургский "Зенит", набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего на данный момент "Краснодара" составляет 3 очка. Отрыв от московского "Локомотива", идущим третьим, составляет 2 очка.

В следующем туре команда Сергея Семака 10 ноября на выезде сыграет против грозненского "Ахмата". Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.

Ростов Николай Комличенко Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится