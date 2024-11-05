- Соперник использовал то, что у него получается, — стандарты. Они большие проблемы для нас вызывали. Под конец игры понимал, что это только первый матч. Это значит, что есть еще 90 минут игры. Хорошо, что в концовке соперник не забил третий гол, когда у них был момент.
Сегодня, 5 ноября, состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором столичное "Динамо" принимало на своем поле "Локомотив". Встреча проходила на "ВТБ Арене" и завершилась минимальной победой гостей со счетом 2:1. В составе "железнодорожников" отличились защитник Сесар Монтес и нападающий Сергей Пиняев, которым дважды ассистировал хавбек Алексей Батраков. В составе бело-голубых забитым мячом отметился форвард Эль-Мехди Маухуб. Ответная игра запланирована на 28 ноября.
Источник: "Матч ТВ"
Личка - о поражении от "Локомотива" в Кубке России: у нас есть еще 90 минут игры
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение от "Локомотива" в первом четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России (1:2).
Фото: ФК "Динамо"