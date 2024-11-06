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Тикнизян - о Европе: мечта остается мечтой, но мне важнее моя семья

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался о вариантах продолжения карьеры в Европе.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Будем смотреть на то, какие условия дадут мне там не в плане финансов, а защиты и перспектив моей семьи. Я в первую очередь думаю о своей жене и семье - как они себя там будут чувствовать. Когда ты отец, должен всегда выбирать комфорт для семьи, как бы тяжело ни было. Мечта остается мечтой, но мне важнее моя семья. "Севилья" - топ-вариант, "Вердер" - тоже топ-вариант был. По "Болонье" тоже слухи ходили, как и про "Бетис". Если "Локомотив" договорится с европейским клубом, я с чемоданом поеду в аэропорт", - заявил Тикнизян.

Защитник сборной Армении Наир Тикнизян выступает в составе московского "Локомотива" с лета 2021-го года. В стан "железнодорожников" футболист перебрался из московского ЦСКА. В минувшем сезоне интерес к левому защитнику приписывали ряду европейских клубов, включая итальянскую "Болонью". "Севилья", по данным СМИ, планировала взять Тикнизяна в аренду, но "Локомотив" отклонил предложение.

В текущем сезоне на счету Тикнизяна 18 матчей в составе "железнодорожников" в РПЛ и Кубке России. Всего 25-летний латераль записал на свой счет 2 гола и 3 результативные передачи. Контракт Тикнизяна с "Локомотивом" истекает летом 2026-го года.

Источник: "РБ Спорт"

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