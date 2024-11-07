"Должна ли дисквалификация Роши быть долгосрочной? Ну, дадут четыре матча... Мне без разницы. Меня больше интересует по мне ситуация: чтобы мне отменили красную – надеюсь, так и будет", - цитирует Литвинова "РБ Спорт".
Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА в 14-м туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами в том матче отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. Во втором тайме футболисты устроили массовую потасовку, по итогам которой главный арбитр встречи Алексей Сухой показал прямую красную карточку защитнику ЦСКА Виллиану Роше и полузащитнику красно-белых Руслану Литвинову.
После 14-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 6-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата, красно-белые занимают 5-е место.
Полузащитник "Спартака" Литвинов: надеюсь, мне отменят красную карточку. Роша? Ну, дадут 4 матча дисквалификации
Скриншот: прямая трансляция "Матч ТВ"