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Аршавин - о матчах сборной с Брунеем и Сирией: понятно, что соперники слабые. А что делать?

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Бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о товарищеских играх национальной команды с Брунеем и Сирией.
Фото: ФК "Зенит"
"Один из матчей я даже буду комментировать! Посмотрю вживую, ха-ха. Но понятно, что соперники слабые. А что делать? Нужны ли такие игры? Если бы не было игр, то ничего бы страшного не случилось. Но есть же вопрос выполнения обязательств перед спонсорами", - сказал Аршавин.

Напомним, 15 ноября сборная России встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре, затем, 19 ноября, россияне проведут товарищеский матч с командой Сирией, эта игра пройдет в Волгограде. В 2024 году сборная России играла со сборными Вьетнама (3:0), Белоруссии (4:0) и Сербии (4:0).

Россия и российские клубы на протяжении почти двух лет не участвуют в международных соревнованиях после того, как в 2022 году УЕФА и ФИФА приняло решение об отстранении. Российская команда играла только в товарищеских матчах, среди соперников были Кения, Камерун, Иран, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Куба.

Источник: "Известия"

Андрей Аршавин Сборная России
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