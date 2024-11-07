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Ловчев: решение КДК о дисквалификации Литвинова - это оправдание судейских действий

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Бывший игрок сборной СССР по футболу Евгений Ловчев прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать защитника "Спартака" Руслана Литвинова на два матча.
Фото: ФК "Спартак"
"По большому счету мы не видели, за что надо было дать красную карточку Литвинову. Судейские эксперты Лапочкин и Николаев сказали, что не поняли, зачем в эпизод вмешался Карасев. Зачем Сергей настоял на красной карточке Литвинову? Я не могу ответить на этот вопрос. Решение КДК - это оправдание судейских действий, по большому счету Сухой испортил игру", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

7 ноября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать защитника московского "Спартака" Руслана Литвинова на два матча. Поводом для этого наказания стало участие в потасовке, которая произошла во втором тайме матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Спартаком" и московском ЦСКА.

Главный арбитр встречи Алексей Сухой по итогам стычки показал красные карточки Литвинову и бразильскому защитнику "армейцев" Виллиану Роше, которому КДК РФС вынес дисквалификацию сроком на три матча.

Евгений Ловчев Руслан Литвинов Спартак КДК РФС Сергей Карасев Алексей Сухой ЦСКА КДК
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