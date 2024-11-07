"Я не могу оправдать намерение Карпина наступать не одни и те же грабли. Он совершает одну и ту же ошибку — вызывает футболистов из-за границы. Для чего собирать их, заведомо зная, что наши соперники не самые сильные и недостойны такого огромного внимания?
Подобные матчи организовываются для укрепления внешнеполитических отношений, но легче было бы сохранить деньги и пригласить ветеранов российского футбола, которые сыграют лучше, чем игроки, приезжающие в сборную из зарубежных чемпионатов, где большое напряжение и интенсивность", - приводит слова Кавазашвили "Матч ТВ".
11 ноября стартует очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды России под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным. На эту международную паузу Российский футбольный союз договорился о проведении двух товарищеских матча: 15 ноября в Краснодаре состоится встреча со сборной Брунея, 19 ноября в Волгограде россиянам будет противостоять сборная Сирии. Результаты этих двух матчей будут учтеены при подсчёте рейтинга ФИФА.
7 ноября был опубликован итоговый состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи. В него вошли 29 футболистов. Из игроков, которые представляют клубы из зарубежных чемпионатов, в расположение национальной команды были вызваны нападающий Фёдор Чалов (ПАОК, Греция) и полузащитник Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", США).
Кавазашвили: я не могу оправдать Карпина. Для чего собирать футболистов из-за границы?
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал решение тренерского штаба Валерия Карпина пригласить в сборную России футболистов, которые выступают в зарубежных чемпионатах.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу