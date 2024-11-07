Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
19:00
СочиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Лечче
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
22:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Марсель
22:45
ОсерНе начат

Корнеев: Максименко действовал неубедительно, не понимаю его вызова в сборную России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев подверг критике решение тренерского штаба сборной России вызывать в расположение национальной команды вратаря "Спартака" Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"
"Не понимаю, почему Максименко в сборной. Достаточно неубедительно он действовал. Были какие-то игры, где у него были моменты, но его уровень оставляет желать лучшего", - приводит слова Корнеева "Матч ТВ".

7 ноября вратарь московского "Спартака" Александр Максименко попал в итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи против команд Брунея и Сирии. В текущем сезоне 26-летний голкипер красно-белых в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, восемь из которых отстоял "на ноль", а в других шести всего пропустил 12 голов.

В сборной России Максименко на данный момент провёл один матч - в июне 2024 года против сборной Белоруссии, который закончился победой россиян со счётом 4:0.

Сборная России Александр Максименко Спартак Игорь Корнеев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится