"Не понимаю, почему Максименко в сборной. Достаточно неубедительно он действовал. Были какие-то игры, где у него были моменты, но его уровень оставляет желать лучшего", - приводит слова Корнеева "Матч ТВ".
7 ноября вратарь московского "Спартака" Александр Максименко попал в итоговый состав сборной России на ближайшие товарищеские матчи против команд Брунея и Сирии. В текущем сезоне 26-летний голкипер красно-белых в общей сложности принял участие в 14 официальных матчах, восемь из которых отстоял "на ноль", а в других шести всего пропустил 12 голов.
В сборной России Максименко на данный момент провёл один матч - в июне 2024 года против сборной Белоруссии, который закончился победой россиян со счётом 4:0.
Корнеев: Максименко действовал неубедительно, не понимаю его вызова в сборную России
Бывший футболист ЦСКА Игорь Корнеев подверг критике решение тренерского штаба сборной России вызывать в расположение национальной команды вратаря "Спартака" Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"