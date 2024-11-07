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Жирков: в "Спартаке" мне сказали: "У тебя нет загранпаспорта. До свидания"

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Бывший футболист сборной России по футболу Юрий Жирков рассказал, как в 2003 году ему отказали в московском "Спартаке".
Фото: IMAGO
"В 2003 году я был никому не известным парнем из Тамбова. Тем не менее в междусобойчике первой и второй команд в манеже "Спартака" забил мяч и неплохо себя проявил. [А потом] Меня вызвали и сказали: "У тебя нет загранпаспорта. До свидания". Я и поехал в родной Тамбов (смеётся)", - приводит слова Жиркова "Чемпионат".

Юрий Жирков является воспитанником тамбовского футбола. В течение своей профессиональной карьеры на протяжении 2001-2022 гг. футболист защищал цвета тамбовского "Спартака", московского ЦСКА, английского "Челси", махачкалинского "Анжи", московского "Динамо", петербургского "Зенита", подмосковных "Химок". Кроме того, на счету Жиркова в 2005-2021 гг. 105 матчей, 2 забитых гола и 11 отданных голевых передач.

Спартак Юрий Жирков
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