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Пресс-атташе сборной России Гутцайт покинул медиаслужбу национальной команды

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Журналист и комментатор Роман Гутцайт покинул пост руководителя пресс-службы сборной России.
Фото: РИА Новости
Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды. Гутцайт работал в медиаслужбе сборной России с августа этого года.

Курировать медианаправление сборной России на ноябрьском сборе будет руководитель департамента по работе со СМИ РФС Пётр Лимонов.

В этом месяце сборная России проведет два товарищеских матча - 15 ноября команда Валерия Карпина примет Бруней, а 19 числа сборная России встретится с Сирией.

Роман Гутцайт Сборная России
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