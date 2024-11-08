Об этом сообщается в телеграм-канале национальной команды. Гутцайт работал в медиаслужбе сборной России с августа этого года.
Курировать медианаправление сборной России на ноябрьском сборе будет руководитель департамента по работе со СМИ РФС Пётр Лимонов.
В этом месяце сборная России проведет два товарищеских матча - 15 ноября команда Валерия Карпина примет Бруней, а 19 числа сборная России встретится с Сирией.
Пресс-атташе сборной России Гутцайт покинул медиаслужбу национальной команды
Журналист и комментатор Роман Гутцайт покинул пост руководителя пресс-службы сборной России.
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