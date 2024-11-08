Сообщается, что в руководстве красно-белых серьёзно обеспокоены высокой степенью травматичностью 30-летнего вратаря. Этим обусловлено то, что решение о будущем голкипера в "Спартаке" отложено на зимнюю паузу в чемпионате. При этом отмечается, что Селихов устраивает главного тренера "Спартака" Деяна Становича.
Александр Селихов является игроком московского "Спартака" с декабря 2016 года, когда его за 3,5 млн евро выкупили у пермского "Амкара". С тех пор вратарь в общей сложности принял участие в 101 официальном матче, 30 из которых было отыграно "на ноль", а в остальных - всего было пропущено 115 мячкй.
Действующее соглашение между вратарём и клубом рассчитано на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 1,5 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: в "Спартаке" сомневаются насчёт продления Селихова
По информации СМИ, вратарь "Спартака" Александр Селихов летом может покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"