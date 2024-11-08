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Источник: в "Спартаке" сомневаются насчёт продления Селихова

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По информации СМИ, вратарь "Спартака" Александр Селихов летом может покинуть московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что в руководстве красно-белых серьёзно обеспокоены высокой степенью травматичностью 30-летнего вратаря. Этим обусловлено то, что решение о будущем голкипера в "Спартаке" отложено на зимнюю паузу в чемпионате. При этом отмечается, что Селихов устраивает главного тренера "Спартака" Деяна Становича.

Александр Селихов является игроком московского "Спартака" с декабря 2016 года, когда его за 3,5 млн евро выкупили у пермского "Амкара". С тех пор вратарь в общей сложности принял участие в 101 официальном матче, 30 из которых было отыграно "на ноль", а в остальных - всего было пропущено 115 мячкй.

Действующее соглашение между вратарём и клубом рассчитано на срок до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 1,5 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Спартак Александр Селихов Деян Станкович
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