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Денис Глушаков пожелал своему новорождённому сыну в будущем стать футболистом

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Полузащитник подмосковных "Химок" высказался о будущем своего новорожденного сына.
Фото: личный архив Дениса Глушакова
"У меня есть желание, чтобы сын продолжил моё дело. И у его мамы есть — мы ведь оба футболисты. Понятно, что это была больше шутка, и он сам будет принимать решение, когда вырастет. Но есть генетика — мама и папа, дедушки, которые играли в футбол. Думаю, если так всё и получится, в начале карьеры он будет делать выбор между "Спартаком" и ЦСКА", - приводит слова Глушакова "Чемпионат".

8 ноября Денис Глушаков объявил о рождении сына. Матерью ребёнка является супруга полузащитника подмосковных "Химок", футболистка ЦСКА Ксения Коваленко. Ранее у Глушакова родились три дочки: две - в первом браке, одна - в браке с Коваленко.

Денис Глушаков занимается профессиональным футболом с 2005 года. В течение своей карьеры футболист защищал цвета таких команд, как московский "Локомотив", московский "Спартак", грозненский "Ахмат", нижегородский "Пари НН", подмосковные "Химки". Кроме того, на счету Глушакова 57 матчей в составе сборной России.

Денис Глушаков Химки Спартак ЦСКА
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