- Тикнизян хочет куда-то перейти и ждёт хорошего предложения, но будет ли оно? На какую зарплату? Пока нужно всеми мыслями быть в "Локомотиве" и хорошо играть, - цитирует бывшего футболиста "Локомотива" Metaratings.ru.
Тикнизян играет за "железнодорожников" с лета 2021 года. Трудовой договор 25-летнего игрока со столичным клубом действует до 2026 года, рыночная стоимость латераля оценивается порталом Transfermarkt в 6,5 млн евро.
В текущем сезоне футболист провел за "Локомотив" 12 матчей, забил два гола и сделал одну голевую передачу. Его клуб находится на третьей строчке в турнирной таблице.
Булыкин: Тикнизян хочет куда-то перейти и ждёт хорошего предложения, но будет ли оно?
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе из "Локомотива" Наира Тикнизяна.
Фото: Официальный сайт РПЛ