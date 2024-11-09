Сообщается, что поводом для совершения подобных действий правлением РПЛ, которое состоит из представителей "Зенита", "Динамо", ЦСКА, "Ростова", "Ахмата, стали регулярные судейские скандалы, странные назначения арбитров на матчи, непоследовательность в трактовках правил.
В связи с этим было принято решение направить на Исполком РФС, который состоится в декабре 2024 года, собственный анализ ситуации, которая сложилась в судействе, а также конкретные предложения по повышению его качества.
Милорад Мажич занимает пост главы департамента судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт с РФС заключен на один сезон с возможностью продления еще на один год.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Источник: члены правления РПЛ собираются направить предложения по улучшению судейства на Исполком РФС, минуя Мажича
По информации СМИ, члены правления Российской Премьер-Лиги собираются направить предложения по улучшению судейства на Исполком РФС в обход главы департамента судейства Милорада Мажича.
Фото: ФК "Ростов"