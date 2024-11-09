Пост спортивного директора в самарских "Крыльях Советов" стал вакантным после того, как 31 октября его покинул Сергей Корниленко. Белорусский специалист занимал эту должность с августа 2020 года.
"Крылья Советов" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 14 туров набрали 12 очков и расположились на двенадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России самарский клуб прекратил выступление на стадии группового этапа Пути РПЛ.
Источник: Legalbet
Источник: агент Агузаров отказался от предложения стать спортивным директором "Крыльев Советов"
По информации СМИ, футбольный агент Алан Агузаров отказался от предложения занять пост спортивного директора в самарских "Крыльях Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"