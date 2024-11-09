"Спартак" — фаворит, я думаю, что красно-белые выиграют. "Акрон" по сравнению с другими командами своего уровня играет в более атакующий футбол, поэтому ожидается веселая игра с большим количеством голов, но "Спартак" победит", - приводит слова Шахимова "Матч ТВ".
Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и тольяттинском "Акроном" пройдёт 10 ноября в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 15:15 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Сергей Иванов. За событиями этой игры можно будет следить по текстовой трансляции, которую будет вести портал Rusfootball.info.
После 15-ти туров "Спартак" с 25-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Акрон" за этот же период набрал 16 очков и с ними расположился на восьмой строчке.
Шалимов считает, что в матче "Спартака" и "Акрона" будет забито много голов, но выиграют красно-белые
Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов поделился своими ожиданиями от матча 15-го тура Российской Премьер-Лиги между "Спартаком" и "Акроном".
Фото: ФК "Спартак"