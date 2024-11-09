"Сегодня приглашен на матч "Динамо" — "Пари НН". Пока рад своей стажировке в "Динамо". Все проходит по-футбольному, это главное. Нашли общий язык с Личкой. Я изучаю тренировочный процесс и делаю заметки", - цитирует Мостового "СЭ".
Напомним, что Александр Мостовой обучается в академии РФС для получения тренерской лицензии с лета 2023 года. Во время октябрьской международной паузы экс-игрок сборной России должен был пройти практику в московском "Спартаке", однако был госпитализирован, а после красно-белые отменили запланированные с Мостовым мероприятия.
Сегодня, 9-го ноября, московское "Динамо" сыграет на своем поле с "Пари НН" в 15-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Мостовой: рад своей стажировке в "Динамо" - все проходит по-футбольному
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой рассказал о своей стажировке в московском "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"