Деменко: "Акрон" ниже классом, но против "Спартака" все готовы продемонстрировать свое мастерство

- Понятно, что "Акрон" ниже классом, но и "Спартак" нестабильный. Проиграли "Ростову" в Кубке, в чемпионате были осечки. У клуба стоят определённые задачи, поэтому "Акрон" надо проходить. У Дзюбы уже нет реваншистского настроения. Он больше времени провел в "Зените". Но сами понимаете, что против "Спартака" все готовы продемонстрировать свое мастерство.
Матч между столичным "Спартаком" и тольяттинским "Акроном" в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги состоится в воскресенье, 10 ноября. Игра пройдет в Москве на стадионе "Лукойл Арена", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:15 по местному времени. В преддверие встречи красно-белые набрали 25 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Тольяттинская команда с 16 баллами располагается на восьмой строчке.
Напомним, ранее на этой неделе подопечные Деяна Станковича уступили на своем поле "Ростову" в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1.
Источник: "Чемпионат"