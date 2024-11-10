"Однозначно, он попортит крови "Спартаку", будет напрягать оборону соперника, но он в любом случае находится уже не том состоянии, чтобы кардинально влиять на результат. Но опасность от него будет, это точно. У тому же, за счет его данных к нему просто будет тяжело подобраться защитникам. Плюс он может и забить, и отдать", - приводит слова Кечинова "РБ Спорт".
Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и тольяттинским "Акроном" пройдёт 10 ноября на домашнем стадионе красно-белых "Лукойл Арена". Начало встречи запланировано на 15:15 по московскому времени. Портал Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию данного матча.
Артём Дзюба является игроком "Акрона" с сентября 2024 года. В составе тольяттинской команды 36-летний нападающий в общей сложности провёл 7 официальных матча, в которых забил соперникам 2 гола и отдал партнёрам 3 голевые передачи.
Кечинов: Дзюба попортит крови "Спартаку", защитникам в матче с "Акроном" будет тяжело подобраться к нему
Бывший нападающий "Спартака" Валерий Кечинов поделился своими ожиданиями от игры против московского клуба нападающего Артёма Дзюбы в составе тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"