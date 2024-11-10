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Тикнизян: меня вообще не волнует, на каком месте идёт "Локомотив"

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Полузащитник "Локомотива" Наир Тикнизян прокомментировал нахождение московского клуба в группе лидеров Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы таблицу будем смотреть в мае, тут ещё рано говорить про чемпионство, про дух и так далее. Мы просто делаем свою работу каждые выходные, иногда по будням, если есть повод, от игры к игре готовимся, остальное неважно. Я даже не знаю, на каком мы идём месте, сколько у кого очков, меня это вообще не волнует", - приводит слова Тикнизяна "Советский спорт".

За 15 матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Локомотив" набрал 34 очка и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 2 очка, а отрыв от расположенного на третьем месте петербургского "Зенита" - одно очко. Однако, у соперников "Локомотива" имеется по одному матчу в запасе.

В 15-м туре "железнодорожники" 9 ноября одержали победу над воронежским "Факелом" со счётом 2:1. В следующем туре "Локомотив" 23 ноября на выезде сыграет против московского "Спартака".

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