"Спартак" по составу команда выше среднего. Красно-белые идут на пятом месте, но этот состав способен занимать более высокие места. У "Спартака" проблемы с тренером и с психологией. Что-то происходит внутри клуба, раз Соболев убежал. Кто-то зимой еще убежит. Внутри команды нездоровая обстановка", - цитирует Заварзина "РБ Спорт".
Сегодня, 10-го ноября, московский "Спартак" примет на своем поле тольяттинский "Акрон" в 15-м туре Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. После 14-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю очками в своем активе. Тольяттинцы занимают 9-е место с 16-ю набранными очками.
Напомним, что Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее он был главным тренером венгерского "Ференцвароша" и сербской "Црвены Звезды". В летнее трансферное окно клуб покинул форвард Александр Соболев, присоединившийся к петербургскому "Зениту". Сообщается, что сумма трансфера составила 10 миллионов евро.
Заварзин: у "Спартака" проблемы с тренером и психологией, внутри нездоровая обстановка
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин высказался о текущих результатах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"