Матчи Скрыть

Александр Алаев рассказал о датах и месте проведения Зимнего кубка РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о подготовке товарищеского турнира между клубами Премьер-лиги в период паузы в чемпионате.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Я жду подписания соглашения с каждым клубом и надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и надеюсь по качеству игры и организации за долгие долгие годы. Мы ждем грандов РПЛ, которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдет в первые десять дней февраля в ОАЭ, в уже полюбившемся нам Абу-Даби", - поделился Алаев.

Зимний кубок РПЛ - регулярный товарищеский турнир с участием команд из России в период зимнего перерыва в чемпионате. По данным СМИ, участие в предстоящем турнире примут "Краснодар", "Зенит", "Спартак"", "Динамо", "Ростов" и ЦСКА. Кроме того, Александр Алаев подтвердил, что на турнире не ожидается иностранных команд.

По итогам первого круга чемпионата России турнирную таблицу возглавляет "Краснодар". В активе "быков" 37 набранных очков. Действующий чемпион России "Зенит" набрал 36 очков и занимает 2-е место. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив", у которого 34 очка в 15-ти матчах.

Источник: "СЭ"

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится