"Я жду подписания соглашения с каждым клубом и надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и надеюсь по качеству игры и организации за долгие долгие годы. Мы ждем грандов РПЛ, которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдет в первые десять дней февраля в ОАЭ, в уже полюбившемся нам Абу-Даби", - поделился Алаев.
Зимний кубок РПЛ - регулярный товарищеский турнир с участием команд из России в период зимнего перерыва в чемпионате. По данным СМИ, участие в предстоящем турнире примут "Краснодар", "Зенит", "Спартак"", "Динамо", "Ростов" и ЦСКА. Кроме того, Александр Алаев подтвердил, что на турнире не ожидается иностранных команд.
По итогам первого круга чемпионата России турнирную таблицу возглавляет "Краснодар". В активе "быков" 37 набранных очков. Действующий чемпион России "Зенит" набрал 36 очков и занимает 2-е место. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив", у которого 34 очка в 15-ти матчах.
Источник: "СЭ"
Александр Алаев рассказал о датах и месте проведения Зимнего кубка РПЛ
Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о подготовке товарищеского турнира между клубами Премьер-лиги в период паузы в чемпионате.
Фото: официальный сайт РПЛ