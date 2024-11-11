"В "Спартаке" периодически происходят перестановки - для них не ново, что Амарал покинул пост спортивного директора. Клуб, наверное, ищет лучшие варианты. Я слышал, что Александр Мостовой не против был бы поработать на этой должности. Если его пригласят, он достоин этого. Мостовой скучает по "Спартаку" и, наверное, лучше других внесёт вклад в клуб", - поделился Колыванов.
10-го ноября московский "Спартак" объявил о расставании со спортивным директором Томашем Амаралом. Португальский специалист работал в московском клубе с января текущего года. По данным СМИ, руководство "Спартака" осталось недовольно летней трансферной кампанией красно-белых, что послужило причиной увольнения.
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой в интервью раскритиковал частую смену спортивных директоров в команде, заявив о своей готовности занять вакантную должность.
Источник: "Чемпионат"
Колыванов: Мостовой достоин быть спортивным директором "Спартака". Он скучает по клубу
Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов прокомментировал уход португальского спортивного директора Томаша Амарала из "Спартака".
Фото: Telegram-канал "Динамо"