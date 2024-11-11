В московском "Спартаке" составлен план работы по усилению состава в зимнее трансферное окно. Как сообщает Legalbet, красно-белые готовы потратить зимой на приобретения новых футболистов от 40 до 50 миллионов евро. Большую часть средств планируется инвестировать в форварда - 12-15 миллионов (+3 млн на зарплату).
Другими позициями, которые, по мнению руководства "Спартака", требуют усиления, являются центр поля и фланг атаки. На центрального полузащитника в клубе готовы потратить до 15 млн евро (зарплата 2-3 млн). На приобретение вингера будет выделено 10 млн (+2 млн - на зарплату).
Кроме того, в клубе планируют изучать внутренний российский рынок на предмет возможного подписания российских игроков на роль правого защитника и центрального полузащитника. По данным источника, окончательный план на зимнее трансферное окно будет утвержден в "Спартаке" с приходом нового спортивного директора.
СМИ: "Спартак" готов потратить 40-50 миллионов евро в зимнее трансферное окно
Стал известен трансферный бюджет московского "Спартака" в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"