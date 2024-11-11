"Меня удивило, что его вообще взяли в "Спартак". За какие заслуги? Это просто кто-то выдумал, что Амарал - большой специалист. Но это не так. Слушайте, если бы Барко приобрели за пять миллионов, я бы еще понял. А так… Все остальные трансферы - попадания пальцем в определенную субстанцию. Сами знаете - какую", - поделился Червиченко.
10-го ноября московский "Спартак" официально объявил об уходе из клуба спортивного директора Томаша Амарала. Португальский специалист занимал свой пост с января текущего года. По данным СМИ, причиной увольнения Амарала является недовольство руководства "Спартака" летней трансферной кампанией.
Перед стартом текущего сезона состав красно-белых пополнили семь футболистов: Александр Довбня, Рикарду Мангаш, Миенти Абена, Маркиньос, Игорь Дмитриев, Эсекьель Барко и Виллиан Жозе. Самым дорогим приобретением стал Барко. За аргентинского полузащитника "Ривер Плейту" было заплачено 14 миллионов евро.
Источник: "Евро-футбол"
Червиченко: кто-то выдумал, что Амарал - большой специалист, если бы "Спартак" взял Барко за 5 млн, я бы еще понял
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал уход из клуба спортивного директора Томаша Амарала.
Фото: официальный сайт "Спартака"