"Стоит ли "Локомотиву" готовиться к борьбе с "Зенитом" за Батракова зимой? Конечно. Мы видели на примере Глушенкова, как быстренько его забрали. На него могут положить глаз другие клубы. Но я считаю, что таких сильных и перспективных игроков нельзя отдавать в российские клубы. Если будет хорошее предложение из европейского клуба, тогда есть смысл рассматривать", - поделился Наумов.
Московский "Локомотив" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ после 15-ти туров, отставая от "Зенита" на 2 очка. Лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом "железнодорожников" является 19-летний воспитанник Алексей Батраков. На его счету 11 забитых мячей и 8 голевых передач в 19-ти матчах в РПЛ и Кубке России.
Контракт Батракова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027-го года. Ранее сообщалось, что руководство красно-зеленых заинтересовано в продлении контракта Батракова с увеличением зарплаты.
25-летний форвард Максим Глушенков перебрался из "Локомотива" в "Зенит" в летнее трансферное окно. Действующие чемпионы страны заплатили "железнодорожникам" за трансфер 6.3 миллиона евро, которые были прописаны в контракте Глушенкова в качестве суммы отступных.
Источник: "РБ Спорт"
Наумов: "Локомотиву" нужно готовиться к борьбе с "Зенитом" за Батракова. Глушенкова быстренько забрали
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о шансах "Локомотива" сохранить в своем составе полузащитника Алексея Батракова.
Фото: официальный сайт "Локомотива"