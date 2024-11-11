"Конечно, отступные должны быть максимально большими, которые можно прописать. Не всегда агенты идут на это. Но клуб должен максимально поднять эту сумму: 20-25 миллионов. Это не значит, что его купят за эти деньги, но это значит, что "Локомотив" может распоряжаться своим игроком и ставить какие-то условия", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
Алексей Батраков - воспитанник московского "Локомотива". Действующий контракт 19-летнего футболиста с "железнодорожниками" рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость атакующего полузащитника составляет 5 млн евро.
В текущем сезоне Алексей Батраков в общей сложности принял участие в 19 официальных матчей, в которых забил соперникам 11 голов и отдал партнёрам 8 голевых передач.
Наумов: "Локомотив" должен поднять сумму отступных за Батракова до 20-25 миллионов
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о том, какой должна быть сумма отступных за полузащитника "железнодорожников" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"