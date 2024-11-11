"Мне кажется, основным для Амарала было приобретение Кордобы. Он должен был сделать всё, чтобы его приобрести, чтобы показать руководителям нацеленность на первое место. "Спартаку" нужен был форвард. Если бы "Краснодар" был готов его продать и "Спартак" этот трансфер совершил, Амарал бы работал дальше", - приводит слова Семшова "Советский спорт".
10 ноября стало известно о том, что спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал после 11 месяцев работы по обоюдному соглашению сторон покидает клуб. В начале сентября в СМИ появилась информация о том, что красно-белые проявляли заинтересованность в приобретении нападающего футбольного клуба "Краснодар" Джона Кордобы, но сделка в конечном итоге не состоялась.
"Спартак" после 15-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25, набрав 28 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 9 очков.
Семшов - об уходе Амарала из "Спартака": он должен был сделать всё, чтобы приобрести Кордобу
Бывший игрок московского "Динамо" Игорь Семшов высказался об уходе из московского "Спартака" спортивного директора Томаша Амарала.
Фото: ФК "Краснодар"