"Если они сейчас там находятся, то они на своем месте. Все как обычно. То выиграют, то проиграют, сыграют вничью, потом опять проиграют. "Спартаку" очень сильно не хватает стабильности. При всем уважении к моей любимой команде, но если этого фактора команде не достает, то она и не будет бороться за чемпионство.
За тройку, возможно, "Спартак" поборется. Обычно очень тяжело играть с командами, которые находятся внизу таблицы. В этом вопросе нужно брать пример с "Краснодара" и "Зенита". Это команды, которые умеют набирать очки, а "Спартак" – нет", - приводит слова Павлюченко "Спорт День за Днем".
В 15 матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича, который занял пост главного тренера красно-белых в мае 2024 года, 8 раз победил, 4 раза сыграл вничью, 3 раза проиграл, забил 25 мячей, а пропустил 12 мячей.
Тем самым, "Спартак" набрал 28 очков, с которыми по итогам первого круга расположился на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание москвичей от футбольного клуба "Краснодар", который на данный момент лидирует в РПЛ, составляет одно очко. В следующем туре красно-белые 23 ноября на своём поле встрется с московским "Локомотивом", который, набрав 34 очка, занимает третье место.
Павлюченко: "Спартак" сейчас находится на своём месте. Ему нужно брать пример с "Зенита"
Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко высказался о выступлении московского клуба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"