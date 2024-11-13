"Низкая посещаемость на матчах "Локомотива" связана прежде всего с работой клуба. Там нет главного, потому что Леоненко [генеральный директор - прим. ред.] настолько слабый, что его нельзя назвать руководителем. Совет директоров этим не занимается, у них и так хватает работы. Болельщики "железнодорожников" сейчас не могут не ходить на стадион, видя то, как клуб развивается", - приводит слова Наумова "РБ Спорт".
Московский "Локомотив" проводит домашние матчи на стадионе "РЖД Арена", который был открыт летом 2002 года и в настоящее время вмещает 27 320 зрителей. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги средняя посещаемость домашних матчей "железнодорожников" составляет 9 921 человек (к сегодняшнему дню "локомотив" всего провёл 8 домашних матчей).
После 15 туров "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова набрал 34 очка и расположился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.
Наумов объяснил низкую посещаемость на матчах "Локомотива"
Бывший президент "Локомотива" объяснил, с чем связана низкая посещаемость на матчах московского клуба в настоящее время.
Фото: ФК "Локомотив"