- Таких иностранных футболистов, как были раньше, сейчас нет. Раньше в каждой российской команде было минимум по 3-4 очень сильных легионера. Можно сказать, что уровень РПЛ упал. Но это нормально.
Напомним, последним российским клубом в тренерской карьере Миодрага Божовича был тульский "Арсенал", который он возглавлял с сентября 2021-го по июнь 2022 года.
По итогам первого круга в РПЛ турнирную таблицу единолично возглавляет "Краснодар", набравший 37 очков. На втором месте с 36 очками находится "Зенит". Замыкает топ-3 чемпионата России столичный "Локомотив", заработавший 34 балла после 15 сыгранных туров.
Источник: "РБ Спорт"
Божович: уровень РПЛ упал. Но это нормально
Экс-главный тренер ряда команд РПЛ Миодраг Божович поделился мнением о нынешнем уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Арсенал" Тула