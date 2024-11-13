- Лучший игрок - Кордоба. Тройка лучших футболистов? Футболистов пока не могу назвать. Кордоба на голову выше всех? Да, я считаю, что Кордоба - лучший футболист в нашей лиге, - передает слова бывшего наставника "железнодорожников" "ВсеПроСпорт.ру".
Кордоба, выступающий за "Краснодар" с 2021 года, в этом сезоне провел 11 матчей за "быков" в РПЛ и записал на свой счет восемь забитых мячей. Колумбийский футболист идет на втором месте в списке лучших бомбардиров текущего сезона, уступая в два гола Алексею Батракову из "Локомотива".
"Краснодар" после первого круга РПЛ лидирует в таблице с 37 баллами. На втором месте идет "Зенит", у которого 36 очков.
Семин назвал лучшего игрока РПЛ после первого круга
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин рассказал, кто, по его мнению, является лучшим игроком РПЛ после сыгранных 15 туров.
Фото: Официальный сайт РПЛ