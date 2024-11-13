"Считаю неприличным со стороны топ-клубов, таких как ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" (сейчас в меньшей степени, потому что период переходный), не начинать сезон с заявлений о борьбе за чемпионство. Не могут такие команды озвучивать никаких иных задач. Просто ничего другого не может существовать", - приводит слова Черданцева "РБ Спорт".
После 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 первое место с 37-ю набранными очками занимает футбольный клуб "Краснодар". Следом за ним, отставая на одно очко, идёт петербургский "Зенит". На третьей строчке в турнирной таблице расположился московский "Локомотив", который в первом круге набрал 34 очка. Далее в турнирной таблице РПЛ находятся московские команды "Динамо" (30 очков), "Спартак" (28 очков) и ЦСКА (27 очков).
Чемпионат России после паузы на матчи национальных команд возобновится 22 ноября.
Черданцев: у таких топ-клубов, как ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", не может быть иных задач, кроме борьбы за чемпионство
Спортивный телеведущий и комментатор Георгий Черданцев поделился своим мнением о задачах команд Российской Премьер-Лиги на сезон.
Фото: ФК "Локомотив"