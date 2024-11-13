"Надеюсь, что наша команда все-таки покажется сплоченной, интересной и ответственной, не будет небрежно относиться к сопернику. Мы знаем, что соперник уступает нашим по уровню, чего мы будем обманывать самих себя. Надеюсь, никто в сборной России не будет тянуть одеяло на себя, покажет командную игру", - приводит слова Романцева ТАСС.
Товарищеский матч между сборными России и Брунея пройдёт 15 ноября в Краснодаре. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. По состоянию на 24 октября 2024 года, сборная Брунея занимает 184-е место в рейтинге ФИФА. При этом российская сборная располагается на 34-й строчке.
Ранее в этом году национальная команда под руководством Валерия Карпина провела три товарищеских матчах, в которых одержала три победы: над Сербией (4:0), над Белоруссией (4:0), над Вьетнамом (3:0).
Романцев: надеюсь, никто в сборной России в матче с Брунеем не будет тянуть одеяло на себя
Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев поделился своими ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Брунея.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу